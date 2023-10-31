Премьер Британии Сунак призвал Нетаньяху обеспечить доставку гумпомощи в Газу

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с главой правительства Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его обеспечить условия для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

«Премьер-министр Сунак приветствует решение Израиля взять на себя обязательство обеспечить доставку значительно большего числа грузов. Он заявил, что Великобритания поддерживает усилия, направленные на то, чтобы обеспечить нуждающихся жизненно важной помощью, включая временные гуманитарные пауз»,— говорится в сообщении канцелярии британского премьера.

Там отмечается, что господин Сунак в разговоре с израильским премьером заявил о «праве Израиля на самооборону от терроризма», но подчеркнул «важность принятия всех возможных мер для минимизации жертв среди гражданского населения».

Агентства ООН оценивают ситуацию в секторе Газа как катастрофическую на фоне боевых действий Израиля и «Хамаса». ООН утверждает, что в Газе нет безопасных мест, больше 670 тыс. перемещенных лиц находятся в переполненных учреждениях. Наблюдается дефицит еды, воды и лекарств.

Военный конфликт между Израилем и «Хамасом» начался 7 октября. По последним данным, в Израиле погибли 1,4 тыс. мирных жителей, в секторе Газа — 8,5 тыс. Сегодня, 31 октября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале третьего этапа войны с «Хамасом». Он предполагает расширение масштаба военных операций израильских военных на территории сектора Газа.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Александр Кислов