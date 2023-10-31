КПРФ в Тюмени проведет митинг в честь Октябрьской революции

В Тюмени КПРФ проведет митинг в честь Октябрьской революции 7 ноября в 12:00 на площади Борцов революции. Как сообщили в пресс-службе тюменского обкома партии, разрешение на проведение митинга дала администрация города.

Как указано в ответе администрации на уведомление о проведении митинга, мероприятие проведут в поддержку специальной военной операции (СВО) РФ на Украине, а также с целью информирования жителей Тюмени о Дне воинской славы и достижениях советской власти. Количество участников предусмотрено до 250 человек.

Напомним, в феврале региональное отделение КПРФ организовало митинг в Екатеринбурге против роста цен на электроэнергию и взносов за капремонт, а также отмены «ночного» тарифа на электричество в выходные и праздничные дни.

Организовать акцию протеста удалось не сразу. В начале месяца министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало проведение митинга. Позже представитель КПРФ Виталий Ряписов подал иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга об отмене запрета на проведение митинга против роста тарифов ЖКХ, но суд его отклонил.

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