Суд в Екатеринбурге отклонил иск КПРФ об отмене запрета на проведение митинга против роста тарифов ЖКХ

Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил иск представителя КПРФ Виталия Ряписова к министерству общественной безопасности Свердловской области, которое ранее не согласовало коммунистам проведение митинга против роста тарифов ЖКХ.

Напомним, в ноябре прошлого года Региональная энергетическая комиссия (РЭК) повысила цены на электричество на 35%, что вызвало недовольство уральцев. В результате постановление было отменено Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Тогда в Свердловской области отменили ночной тариф на электроэнергию, что, по мнению КПРФ, заставит потребителей переплачивать за потребленный ресурс. В начале февраля лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачев направил запросы в ФАС и прокуратуру, требуя проверить законность решений РЭК, связанных с установкой тарифов на электричество.

Кроме того, с 1 января на 40% выросли взносы на капитальный ремонт в Свердловской области — с 10,51 руб. до 14,81 руб. за 1 кв. м. В региональном фонде содействия капремонту заявили, что размер взноса был проиндексирован с учетом уровня инфляции, а также из-за подорожания строительных материалов, применяемых при капитальном ремонте жилых домов.

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Алексей Буров