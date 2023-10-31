Летний парк «Уралмаш» впервые подготовят к празднованию Нового года

В летнем парке «Уралмаш» впервые установят объекты зимней инфраструктуры: новогоднюю елку, ледовые горки, фуд-корт и праздничную иллюминацию. Об этом сообщил директор парка им. В. В. Маяковского (ЦПКиО, Екатеринбург) Павел Зубакин на пресс-конференции в ТАСС.

Напомним, летний парк «Уралмаш» передали в управление команде парка им. В. В. Маяковского в декабре прошлого года. ЦПКиО планирует привлечь посетителей в парк на Уралмаше, установив объекты зимней инфраструктуры.

По словам господина Зубакина, в парке им. В. В. Маяковского после наступления холодов будет залит каток «Северное сияние» площадью 11 тыс. кв. м. и зажжется праздничная иллюминация. В ноябре будет установлена большая горка, 2 декабря состоится открытие новогодней елки. К середине декабря в парке появится маленькая ледяная горка и рождественский фуд-корт. Кроме того, зимой в ЦПКиО откроется новый аттракцион «Орбита».

Напомним, летний парк «Уралмаш» занял первое место в народном голосовании по благоустройству объектов в районах Екатеринбурга, набрав почти 85 тыс. голосов. Однако городу не удалось набрать необходимые 250 тыс. голосов для включения в проект «Формирование комфортной городской среды», поэтому Екатеринбург не получил федеральное финансирование на благоустройство парков.

Несмотря на отсутствие федерального финансирования в парке «Уралмаш» начнутся работы по реконструкции в 2024 году. Об этом в июне сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

В прошлом году Летний парк на Уралмаше также вошел в число лидеров народного голосования, уступив Преображенскому парку в Академическом районе с отрывом в 26 тыс. голосов.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте