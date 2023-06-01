Екатеринбург остался без федеральных средств на благоустройство парков

Екатеринбург не получит федеральное финансирование на благоустройство парков в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Городу не удалось набрать необходимые 250 тыс. голосов для включения в проект. Наибольшее количество голосов получил летний парк «Уралмаш» — почти 85 тыс.

При этом в целом в Свердловской области участие в голосовании приняли более 840 тыс. человек из 55 муниципалитетов, что стало рекордным показателем за все три года проведения онлайн-кампании. По данным департамента информационной политики, самыми активными и заинтересованными в благоустройстве своих городов, набравших в ходе голосования свыше 200% голосов, стали жители Волчанска, Талицы, Красноуфимска, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Арамили, Алапаевского района, Верхнего Тагила, Среднеуральска и Верхотурья.

«Мы сделали большое и очень важное для создания комфортной среды в нашем регионе дело, благодаря которому в городах Среднего Урала появится еще больше новых мест отдыха и центров притяжения жителей»,— отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.

Напомним, в прошлом году лидерами народного голосования в Екатеринбурге стали Преображенский парк в Академическом районе и летний парк на Уралмаше. В результате с отрывом в 26 тыс. голосов федеральную поддержку получил Преображенский парк. Но глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что благоустроены будут обе площадки.

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