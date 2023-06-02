Мэр Екатеринбурга заявил, что летний парк «Уралмаш» начнут реконструировать в 2024 году

По итогам рейтингового голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроен екатеринбургский летний парк «Уралмаш», сообщил мэр города Алексей Орлов в своем Telegram-канале. Работы по реконструкции парка начнутся в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Орлова Фото: Telegram-канал Алексея Орлова

По данным администрации города, в голосовании участвовали: парк имени Энгельса (Октябрьский район), летний парк «Уралмаш», (Орджоникидзевский район), парк Блюхера (Кировский район), сквер по улице Титова (Чкаловский район).

В прошлом году лидерами народного голосования в Екатеринбурге стали Преображенский парк в Академическом районе и летний парк на Уралмаше. В результате с отрывом в 26 тыс. голосов федеральную поддержку получил Преображенский парк. Но глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал, что благоустроены будут обе площадки.

Напомним, Екатеринбург не получит федеральное финансирование на благоустройство парков в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Городу не удалось набрать необходимые 250 тыс. голосов для включения в проект.

Полина Хабарова

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