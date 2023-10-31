Инфляция в еврозоне обновила двухлетний минимум

Инфляция в зоне евро, по предварительным подсчетам Евростата, составила по итогам октября 2,9% в годовом исчислении. В последний раз ниже этого уровня инфляция в еврозоне опускалась в июле 2021 года — тогда она составила 2,2%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали, что инфляция в октябре замедлится до 3,1%. В сентябре рост потребительских цен в годовом исчислении составил 4,3%, что тогда стало самым низким показателем за два последних года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Среди всех категорий товаров сильнее всего в октябре дорожали еда, алкоголь и табак. Цены на них выросли на 7,5% по сравнению с прошлым годом. При этом в сентябре инфляция в этой категории товаров составила 8,8%. Темп инфляции в секторе услуг остался примерно тем же — 4,6% в октябре против сентябрьских 4,7%. Падают в еврозоне по-прежнему только цены на энергоносители: после сентябрьского снижения на 4,7% последовало падение на 11,1% в октябре, что объясняется резким ростом цен на электроэнергию в Европе осенью прошлого года.

Подробнее о деловой активности еврозоны — в мониторинге мировой экономики «Ъ».

Кирилл Сарханянц