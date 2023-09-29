Инфляция в еврозоне сократилась до двухлетнего минимума

Прогнозируемая инфляция в еврозоне сократилась с 5,2% в августе до 4,3% в сентябре, сообщает Евростат (PDF). Таким образом, она оказалась на минимальном уровне за последние два года. В том числе цены на продукты питания, алкоголь и табак выросли на 8,8% (в августе был рост на 9,7%), на услуги — на 4,7% (было 5,5%), промышленные товары — на 4,2% (было 4,7%). Цены на энергоносители упали на 4,7% (в августе было –3,3%). Наибольший рост цен в сентябре зафиксирован в Словакии, Словении, а также Хорватии, которая стала членом зоны евро 1 января 2023 года. Меньше всего выросли цены в Бельгии и Греции, в Нидерландах зафиксирована дефляция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В еврозону входят 20 стран: Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия, Хорватия и Финляндия.

В еврозону входят 20 стран: Бельгия, Германия, Эстония, Ирландия, Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Австрия, Португалия, Словения, Словакия, Хорватия и Финляндия.



Эксперты отмечают, что на снижение потребительских цен в зоне евро повлияло ужесточение политики ЕЦБ. За последний год регулятор повышал ключевую ставку десять раз (до 4,5% в сентябре). Напомним, осенью прошлого года инфляция во многих странах достигала двузначных значений на фоне роста цен на энергоносители и продовольствие.