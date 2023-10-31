ЦАХАЛ сообщил об убийстве командующего атакой «Хамаса» на кибуц Эрез 7 октября

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командира батальона «Бейт-Лахия» Насима Абу Аджине. Он, по данным ЦАХАЛа, 7 октября руководил атакой на кибуц Эрез, а до начала эскалации занимался разработкой беспилотников и парапланов для подготовки к нападению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЦАХАЛ Фото: пресс-служба ЦАХАЛ

«Вчера, по данным разведки ЦАХАЛа и ISA (Израильское управление по безопасности.— "Ъ"), истребители израильской армии нанесли удар по командиру батальона "Бейт-Лахия" Северной бригады "Хамаса" Насиму Абу Аджине»,— говорится в сообщении. Отмечается, что его устранение «существенно навредит "Хамасу" в попытке сорвать наземную операцию».

Министр обороны Израиля Йоав Галант 20 октября заявил, что целью ЦАХАЛа является полная ликвидация «Хамаса». После его устранения Израиль, как сказал господин Галант, планирует создать в секторе Газа «новый режим безопасности».

Во время подготовки «Хамаса» к нападению на Израиль боевики собственноручно создавали беспилотники и парапланы, на которых они 7 октября пересекли границу. Кибуц Эрез стал одним из первых населенных пунктов, атакованных группировкой.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Война за кто кого».

Петр Бузлаев