WP: спецслужбы США и Израиля считают, что Иран обучал и вооружал «Хамас»

Исламистская группировка «Хамас» начала готовиться к нападению на Израиль примерно за год, а финансовую и техническую поддержку она могла получать от Ирана. Такого мнения, по информации источников The Washington Post (WP), придерживаются представители внешней разведки США и Израиля.

WP пишет, что опросила более десяти сотрудников разведки. Многие из них подтвердили, что Иран предоставил «Хамасу» техническую помощь в изготовлении более 4 тыс. ракет и боевых дронов. Часть боевиков исламистской группировки также прошла военную подготовку в ливанских лагерях, которые укомплектованы представителями иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и ливанской шиитской организацией «Хезболла».

Директор программы исследований в области обороны и безопасности Вашингтонского института Майкл Эйзенштадт в разговоре с WP сказал, что запущенные «Хамасом» беспилотники созданы на основе иранских БПЛА «Абабиль-2». Кроме того, на некоторых ракетах, выпущенных по территории Израиля после начала войны, по его словам, были обнаружены надписи на фарси — на этом языке говорят в Иране, Афганистане, Ираке и некоторых других странах.

Заместитель советника Белого дома Джонатан Файнер в интервью CBS News напрямую заявил о причастности Ирана к нападению «Хамаса» на Израиль. «Иран был основным сторонником ''Хамаса'' на протяжении десятилетий. Они предоставили им оружие, предоставили обучение и оказывали финансовую поддержку»,— цитирует господина Файнера WP.

Собеседники издания во внешней разведке также говорят, что власти Ирана публично заявляли о предоставлении «Хамасу» военной помощи. Иран свою роль в подготовке исламистского движения к началу войны отрицает. При этом глава «Хамаса» в 2022 году подтвердил получение от Тегерана военной помощи в размере $70 млн. WP со ссылкой на отчет Госдепартамента США сообщает, что Иран ежегодно предоставляет палестинским группировкам, в том числе «Хамасу», около $100 млн.

Война между Израилем и движением «Хамас» началась с обстрела израильской территории сотнями ракет рано утром 7 октября. Боевики «Хамаса» взяли под контроль ряд населенных пунктов. Сотни человек погибли, тысячи пострадали.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Шок без трепета».

Петр Бузлаев