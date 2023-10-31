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Коммерсантъ FM
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В Facebook и Instagram запустили подписку без рекламы

Американская корпорация Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) запустила новую платную подписку, благодаря которой можно избавиться от рекламы в Facebook и Instagram. Подписка действует только в странах Евросоюза и стоит €9,99 для web-версии и €12,99 для мобильных приложений.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Meta приняли решение запустить новый вид подписки в ответ на нормы европейского законодательства, по которым пользователям необходимо предоставлять возможность пользоваться сервисами либо бесплатно, но с рекламой, либо без рекламы, но за деньги. В компании считают, что введение новой подписки позволит удовлетворить требования Евросоюза. Также в Meta отметили, что пользователей никто не будет заставлять переходить на платную подписку, останется и бесплатная версия с рекламой.

Ранее число пользователей принадлежащего Meta сервиса микроблогов Threads достигло 100 млн в месяц. Также Instagram начал тестировать новую ленту новостей, которая будет состоять только из публикаций верифицированных пользователей.

Евгений Федуненко

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