Песков: Россия готова защищать права задержанного во Франции сооснователя «Альфа-Групп» Кузьмичева
Песков: Россия готова защищать права задержанного во Франции Кузьмичева
Россия будет содействовать защите прав совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева после получения информации о его задержании, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что для этого также необходимо согласие самого господина Кузьмичева, который, по сообщениям французской стороны, был задержан 30 октября.
Алексей Кузьмичев, 2002 год
Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ
«Насколько я понимаю, он (Алексей Кузьмичев.— "Ъ") — гражданин Российской Федерации, соответственно мы должны получить информацию о задержании гражданина РФ через наше дипломатическое представительство. После получения информации, а также если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать в защите его прав как гражданина России»,— сообщил господин Песков в ходе пресс-колла.
О задержании Алексея Кузьмичева во Франции стало известно накануне, 30 октября. Издание Le Monde писало, что его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег. Сегодня, 31 октября, информацию подтвердила финансовая прокуратура Франции. Ведомство отмечало, что обвинения по этому делу бизнесмену пока не предъявлены.