Песков: Россия готова защищать права задержанного во Франции сооснователя «Альфа-Групп» Кузьмичева

Россия будет содействовать защите прав совладельца компании «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева после получения информации о его задержании, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что для этого также необходимо согласие самого господина Кузьмичева, который, по сообщениям французской стороны, был задержан 30 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кузьмичев, 2002 год

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ Алексей Кузьмичев, 2002 год

Фото: Алексей Мякишев, Коммерсантъ

«Насколько я понимаю, он (Алексей Кузьмичев.— "Ъ") — гражданин Российской Федерации, соответственно мы должны получить информацию о задержании гражданина РФ через наше дипломатическое представительство. После получения информации, а также если будет на то пожелание задержанного, конечно же, мы будем содействовать в защите его прав как гражданина России»,— сообщил господин Песков в ходе пресс-колла.

О задержании Алексея Кузьмичева во Франции стало известно накануне, 30 октября. Издание Le Monde писало, что его задержали в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег. Сегодня, 31 октября, информацию подтвердила финансовая прокуратура Франции. Ведомство отмечало, что обвинения по этому делу бизнесмену пока не предъявлены.

Милена Костерева