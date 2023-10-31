По итогам совещания по беспорядкам в Махачкале в России усилят меры против «вмешательств извне»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России усилят меры по противодействию внешним вмешательствам после беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прошедшее накануне совещание Владимира Путина прошло в закрытом режиме.

«Совещание носит закрытый характер. Вы по составу участников сами можете догадаться, что, разумеется, речь далее пойдет об усилении мер по противодействию того самого вмешательства извне, в том числе информационных внешних манипуляций, которые способны провоцировать ситуацию у нас в стране, эксплуатируя тему событий на Ближнем Востоке»,— сказала господин Песков на пресс-колле.

Пресс-секретарь добавил, что «ситуация будет анализироваться». Подобные «незаконные проявления», как уточнил Дмитрий Песков, необходимо минимизировать и в будущем полностью исключить.

Накануне российский президент провел совещание с представителями Совета безопасности. События в международном аэропорту Махачкалы, по словам Владимира Путина, «инспирированы через соцсети западными спецслужбами».

Беспорядки в Махачкале произошли вечером 29 октября. Толпы людей собрались у аэропорта, чтобы не пустить прибывающих в Россию граждан Израиля. Протестующие прорвались на взлетно-посадочную полосу. По информации минздрава республики, в результате беспорядков пострадали 20 человек, в том числе несколько полицейских.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Погром и молнии».

Петр Бузлаев