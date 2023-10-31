Назначен министр имущественных отношений Самарской области

Пост министра имущественных отношений Самарской области занял Игорь Андреев. Решение принял губернатор Дмитрий Азаров. Об этом сообщает региональное правительство.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров (слева) и министр имущественных отношений региона Игорь Андреев

Фото: Правительство Самарской области

Во время личной встречи с Дмитрием Азаровым Игорь Андреев представил доклад об итогах работы областного минимущества. При этом губернатор «отметил работу министерства по выстраиванию геоинформационной системы и наведению порядка в вопросах управления имущественным комплексом Самарской области», сообщают в правительстве.

Кроме того, Дмитрий Азаров обозначил ряд задач, которые стоят перед профильным министерством. Среди них – эксплуатация зданий в собственности Самарской области. В настоящее время часть их не используется, часть признана объектами культурного наследия. В этот список входит здание Сызранского медико-гуманитарного колледжа и больницы Шихобалова в Самаре. Объекты должны быть приведены в порядок, отметил глава региона.

Ранее министром социально-демографической политики Самарской области была назначена Регина Воробьева. Министром энергетики и ЖКХ региона стал Владимир Василенко. Минтруда Самарской области возглавила Ирина Никишина.

Георгий Портнов