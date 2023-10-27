Министром социально-демографической политики Самарской области назначена Регина Воробьева

Губернатор Дмитрий Азаров назначил Регину Воробьеву министром социально-демографической и семейной политики Самарской области. Об этом сообщили в областном правительстве.

«В ходе личной встречи Регина Воробьева представила губернатору итоги проделанной работы министерства за предыдущий период. Дмитрий Азаров, заслушав доклад, отметил внимательное и бережное отношение Регины Воробьевой, которая возглавляет ведомство с октября 2021 года, ко всем заложенным традициям министерства, а также заботу о земляках»,— говорится в сообщении.

После прошедших выборов главы региона Регина Воробьева была временно исполняющим обязанности министра. Помимо нее Дмитрий Азаров переназначил министра труда Ирину Никишину. Пост министра ЖКХ региона занял Владимир Василенко, который до этого занимал должность первого заместителя главы Самары Елены Лапушкиной.

Сабрина Самедова