Садоводческое товарищество и физлицо получили в аренду часть реки Цна в Тамбове

Права пользования частью акватории реки Цна в Тамбовской области достались садоводческому некоммерческому товариществу (СНТ) «Уют» и Людмиле Евстифееве. Оба договора водопользования рассчитаны на 20 лет, следует из аукционной документации.

Право на участок акватории общей площадью 0,007706 кв. км оценивалось в 24,2 тыс. руб. Ставка платы за пользование за 1 кв. км составляет 981,4 тыс. в 2023 году, 1,2 млн в 2024 году и 1,4 млн в 2025 году. Из протокола следует, что в торгах участвовало только СНТ, однако также к ним были допущены Максим Дмитренко и Михаил Леженин.

Начальная цена по участку площадью. 0,000825 кв. км составляла 2,6 тыс. руб. Размер платы за 1 кв. км тот же. На торги заявилась только Людмила Евстифеева.

По данным Kartoteka.ru, госпожа Евстифеева занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Она также единоличной владеет двумя тамбовскими компаниями, специализирующимися на оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях — ООО «Медкам-Т» и ООО «МКТ».

В Тамбовской области с 2023 года пристально занимаются проблемой обмеления Цны. Для этого были проведены торги по расчистке русла реки и ремонту моста-плотины. Оба контракта получила местная компания «Стинэк» за 660,1 млн руб. При этом позднее подрядчик по соглашению сторон расторг договор на ремонт, а его бывшего директора и владельца Марию Комарову обвинили в попытке хищения 11 млн при благоустройстве сквера.

Подробнее о работах на реке читайте в материале «Ъ-Черноземье» «За Цной не постоим».

Александр Прытков

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