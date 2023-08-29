Подрядчик ремонта тамбовского гидроузла попал под суд за попытку хищения

Ленинский районный суд в Тамбове рассмотрит уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество против бывшего директора и бенецифиара ООО «Стинэк» Марии Комаровой. Ее обвиняют в попытке хищения более 11 млн руб. на работах по благоустройству сквера. О результатах расследования сообщили в прокуратуре региона, которая утвердила обвинительное заключение по делу. Личность фигурантки сообщили «Ъ-Черноземье» в местных силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Река Цна в Тамбове

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Река Цна в Тамбове

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Стинэк» более известен в Тамбове по неудавшейся попытке произвести капремонт моста-плотины на реке Цна под Тамбовом. В августе, уже во время финальной стадии расследования, контракт на 300,4 млн руб. между компанией и федеральным государственным бюджетным водохозяйственным «Центррегионводхоз» был расторгнут «по соглашению сторон». Причина разрыва договора тогда не раскрывалась.

Однако «Стинэк» в рамках проекта по ремонту гидроузла на Цне на фоне уголовного дела продолжает исполнять контракт по расчистке русла реки за 359,7 млн руб. Ремонт гидроузла призван решить проблему обмеления крупнейшей реки региона. В апреле из-за этого даже был введен локальный режим ЧС.

Уголовное дело связано с более ранними проектами компании. По версии следствия, в октябре 2020 года «Стинэк» как подрядчик по госконтракту занимался благоустройством сквера в районе улицы Набережная в Тамбове. Компания, как сообщили в прокуратуре, установила «детское игровое оборудование, не соответствующее требованиям проектно-сметной документации». Разница «проектной стоимостью объекта и фактической» составила не менее 11 млн руб. «Попытка похитить» эти деньги легла в основу уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы, из-за незавершенности преступления оно может быть сокращено вдвое).

По данным Kartoteka.ru, ООО «Стинэк» зарегистрировано в Тамбове в 1992 году. Уставный капитал 120 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Директор и единственный учредитель Илья (Александрович) Комаров. До весны 2022 года функции директора и бенефициара в компании выполняли Мария Комарова и Александр Комаров. Выручка компании в 2022 году составила 156,9 млн руб. (снижение на 57% к 2021-му), чистая прибыль — 11,4 млн руб. (рост в 3,5 раза).

Подробнее о реконструкции тамбовского гидроузла — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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