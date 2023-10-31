Земельные участки бывшего завода в Екатеринбурге отдали под строительство жилья

Администрация Екатеринбурга перевела земельные участки в границах улиц Расточной – Монтажников – Маневровой – Билимбаевской в районе Старой Сортировки в категорию для строительства многоэтажного жилья, следует из документов на сайте мэрии. Раньше на этой территории располагалось оборонное предприятие 5-й Центральный автомобильный ремонтный завод (5-ЦАРЗ). Как ранее сообщал «Ъ-Урал», площадку бывшего завода планирует застроить уральская компания «Брусника».

Согласно документам, опубликованным на сайте городской администрации, мэрия изменила границы территориальной зоны ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов) и установила зону Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки) и ЦС-6 (зона объектов общего образования).

Отметим, что в этом же районе у «Брусники» уже есть другой крупный проект — компания начала строить жилой квартал «Депо» в границах улиц Таватуйской — Сортировочной — Пехотинцев. Помимо «Брусники», в этом же районе площадку Виншампанкомбината (ЕВШК) будет осваивать компания «Астон».

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