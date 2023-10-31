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Коммерсантъ FM
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Палата представителей США обнародовала законопроект помощи Израилю на $14 млрд

Республиканская партия палаты представителей Конгресса США обнародовала законопроект, который выделяет на помощь Израилю $14,3 млрд. Новый проект идет в разрез с ожиданиями Белого дома об объединении военной помощи Израилю и Украине, передает The Hill.

В предложенном законопроекте предлагается направить $4 млрд на обеспечение систем защиты Израиля «Железный купол» и «Праща Давида» и $1,2 млрд на разработку системы «Железный луч».

Финансирование военной помощи предполагается за счет урезания закона «о снижении инфляции», который был принят с протекции демократической партии. Он включает в себя регулирование налогов, здравоохранения и вопросов, связанных с климатом.

Пакет финансовой помощи также идет в разрез с представлениями Белого дома, заключающимися в объединении помощи Украине и Израилю в одном законодательном акте. Это может усложнить принятие закона, сообщает газета. Комитет палаты представителей рассмотрит новый законопроект в среду.

Ранее администрация президента США запросила у Конгресса выделить дополнительное финансирование на национальную безопасность в размере $106 млрд. Из этой суммы $61,3 млрд предлагается выделить на поставки Украине, $14,3 млрд — Израилю. Однако республиканцы считают, что пакеты помощи следует рассматривать раздельно. Это решение подверглось критике Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила республиканцев в политизации вопроса.

Подробнее — в материале «Всепроблемно избранный».

Александра Горошилова

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