Израиль пообещал блокировать гуманитарную помощь, если она попадет «Хамасу»

Израиль заблокирует поставки гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта, если выясниться, что она попадает палестинскому движению «Хамас». Заявление опубликовано канцелярией премьера Биньямина Нетаньяху в соцсети X.

«Продукты питания и лекарства поступают через Египет и проходят проверку и контроль сотрудников служб безопасности Израиля. Все поставки предназначены для гражданского населения. Если выяснится, что их забирает "Хамас", поставки будут прекращены»,— говорится в сообщении.

Агентства ООН оценивают ситуацию в секторе Газа как катастрофическую на фоне боевых действий Израиля и «Хамаса». За три недели убиты больше 8 тыс. человек, 70% из которых — это женщины и дети. ООН утверждает, что в Газе нет безопасных мест, больше 670 тыс. перемещенных лиц находятся в переполненных учреждениях. Наблюдается дефицит еды, воды и лекарств.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Леонид Уварчев