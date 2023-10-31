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Коммерсантъ FM
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Власти Махачкалы заявили, что в беспорядках участвовали люди 20–25 лет

Участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы в основном были люди 20–25 лет, сообщил мэр Юсуп Умавов по итогам совещания по этому вопросу. Власти подготовили рекомендации управлению по спорту, туризму и работе с молодежью, управлению образования и управлению культуры города. К просветительской работе должны подключиться депутаты.

«Это наша молодежь, наши с вами дети, наше будущее, воспитывать и заботиться о которой — наша обязанность!»,— написал господин Умавов в Telegram.

Мэр призвал дагестанцев подключиться к работе с молодежью: объяснить, что «нет тех, кто не сочувствует горю палестинского народа», но сочувствие не должно становиться «причиной преследования людей по религиозному и национальному признакам».

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы. Группа протестующих против прибытия рейса из Тель-Авива ворвалась в аэропорт, их вытесняли сотрудники полиции. Пострадали больше 20 человек, включая полицейских. Задержаны больше 80 участников беспорядков. Федеральные и региональные власти, религиозные деятели и организации осудили участников беспорядков. Президент Владимир Путин обвинил в произошедшем западные спецслужбы. США это отвергли.

О расследовании уголовного дела — в материале «Ъ» «Беспорядки взял на себя центр».

Леонид Уварчев

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