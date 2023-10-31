Израиль расширяет операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. В анклав вводятся дополнительные силы.

«Силы ЦАХАЛ продолжают расширять наземную операцию в секторе Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерно-саперные силы входят в Газу для продолжения скоординированных операций по суше, воздуху, морю на полную мощь»,— сказал представитель израильской армии Даниэль Хагари. Его слова приведены на сайте ЦАХАЛ.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата ряда территорий и заложников. Жертвами атаки стали не меньше 1,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию, из-за которой в секторе Газа уже погибли больше 8 тыс. человек, 70% из которых, по данным ООН,— это женщины и дети. Агентства ООН констатируют катастрофическую гуманитарную ситуацию в анклаве.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Леонид Уварчев