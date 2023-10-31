Израиль расширяет операцию в секторе Газа
Армия обороны Израиля заявила о расширении наземной операции в секторе Газа. В анклав вводятся дополнительные силы.
«Силы ЦАХАЛ продолжают расширять наземную операцию в секторе Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерно-саперные силы входят в Газу для продолжения скоординированных операций по суше, воздуху, морю на полную мощь»,— сказал представитель израильской армии Даниэль Хагари. Его слова приведены на сайте ЦАХАЛ.
Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата ряда территорий и заложников. Жертвами атаки стали не меньше 1,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию, из-за которой в секторе Газа уже погибли больше 8 тыс. человек, 70% из которых, по данным ООН,— это женщины и дети. Агентства ООН констатируют катастрофическую гуманитарную ситуацию в анклаве.
О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Война за кто кого».
Боевые действия между Израилем и сектором Газа
7 октября группировка «Хамас» нанесла массированный ракетный удар по территории Израиля. Следом боевики вошли в израильские населенные пункты и захватили заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал происходящее полноценной войной и поручил провести широкую мобилизацию резервов. Кадры с места событий — в фотогалерее «Ъ».