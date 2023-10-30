Сидякин допустил проведение съезда «Единой России» на форуме-выставке на ВДНХ

Заместитель секретаря генсовета «Единой России» Александр Сидякин сообщил, что декабрьский съезд партии может пройти на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Ранее сообщалось, что выставку посетит президент Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Для проведения декабрьского съезда партии "Единая Россия" рассматривается площадка форума-выставки "Россия" на ВДНХ в Москве»,— сообщил господин Сидякин в разговоре с ТАСС.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не приедет на открытие выставки-форума «Россия» 4 ноября, но посетит ее в другое время.

Международная выставка-форум «Россия» была учреждена указом Владимира Путина от 29 марта. На выставке будут представлены главные достижениях РФ в различных отраслях экономики. Выставка будет идти до 12 апреля 2024 года.

В середине марта 2024 года должны пройти выборы президента России. Как ожидается, дату выборов Совет федерации назначит в декабре — не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней. После этого партии должны провести предвыборные съезды и выдвинуть кандидатов.

По данным источников «Ъ», выставка на ВДНХ рассматривается как «одна из ключевых агитационных линий в кампании основного кандидата от власти» на выборах президента. Пока что Владимир Путин не говорил о намерении участвовать в кампании.

По словам осведомленного источника «Ъ», президент, «скорее всего, объявит о выдвижении уже после ноября». 12 сентября Владимир Путин заявил, что объявит о решении идти на новый срок после назначения даты выборов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Общение с народом успрямилось к выборам».

Анастасия Ларина