Аналитики сочли Евгения Савченко самым медиаактивным сенатором из Черноземья

Консалтинговая группа «Полилог» провела исследование (копия есть у «Ъ-Черноземье») аккаунтов членов Совета федерации в социальных сетях. Авторы пришли к выводу, что сенаторы гораздо менее активны в сети, чем депутаты Госдумы, поскольку напрямую не зависят от своих избирателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди немногих, по мнению авторов исследования, активных в соцсетях сенаторов, почти нет деятелей из регионов Черноземья. Исключение — представитель от законодательной власти Белгородской области, бывший бессменный глава региона Евгений Савченко. Его отнесли на девятое место среди топ-10 сенаторов по количеству подписчиков в соцсетях. У господина Савченко 21 248 фолловеров.

Среди топ-10 сенаторов-инфлюенсеров аналитики выделили бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина, журналиста Алексея Пушкова и спикера верхней палаты Валентину Матвиенко. За ними идут сенатор от Псковской области Андрей Турчак и представитель Красноярского края Андрей Клишас.

Господин Савченко за три года работы в Совфеде запомнился рядом громких заявлений. Этим летом он предложил вдвое увеличить россиянам зарплату исходя из возможностей экономики и динамики ВРП РФ, прошлой весной — отменить НДС и отдать управление «Макдональдсом» сотрудникам сети. А полтора года назад сенатор стал известен как автор книги «Потрясение…», в которой высказал нетривиальные взгляды на веру и судьбу России, рассказал об опыте общения с Богом и душами умерших.

«Полилог» в рамках исследования исследовал 230 аккаунтов сенаторов в пяти популярных отечественных социальных медиа — «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, «Дзен» и RuTube. Совокупная аудитория сенаторских «страничек» составляет 773,7 тыс. человек, или 0,53% населения России. Самой популярной площадкой является Telegram — там зарегистрированы 122 члена СФ, а на их каналы подписаны 38% от всей аудитории верхней палаты. Во «ВКонтакте» аккаунты ведут 86 сенаторов (56,6% аудитории), в «Одноклассниках» — 18 (4,7%), в «Дзене» и RuTube — всего по три (0,07% и 0,66% соответственно). В среднем сенаторы ведут по 1,2 аккаунта. При этом 12 из них представлены одновременно на трех площадках, 59 — на двух.

Подробнее об исследовании — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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