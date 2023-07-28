Белгородский сенатор Евгений Савченко предложил увеличить зарплату россиянам в два раза

«В России уже сегодня можно и нужно платить людям в два раза больше,- заявил в интервью газете «Труд» сенатор от Белгородской области, член-корреспондент Академии наук Евгений Савченко. - Возьмем для примера 2021 год, когда ВВП России составил 130 трлн руб. Бюджет из них получил в виде налогов 48 трлн, или 37%, остальное пошло в фонд оплаты труда в экономике (27 трлн, или 21%) и в карманы владельцев предприятий (55 трлн, или 42%). То есть несколько тысяч собственников получили вдвое больше, чем 50 млн наемных работников. А если к ним приплюсовать бюджетников, то доля оплаты труда в структуре ВВП не превысит 42-45%. Это на четверть ниже, чем в странах с развитой рыночной экономикой».

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Еще один пример бывший белгородский губернатор привел на «известном и успешном предприятии» региона, где фонд оплаты труда 10 тыс. работников по итогам года составил 12 млрд руб.: «Люди зарабатывали по 80 тыс. в месяц и больше, что для провинции очень неплохо. Но при этом прибыль предприятия составила 120 млрд».

Господин Савченко высказался за создание в РФ новой общественно-политической и социально-экономической модели, при которой «общий пирог ВВП делился по справедливости». «Во-первых, принимается закон, согласно которому прибыль акционеров не должна превышать фонд оплаты труда. В нашем случае собственники заплатили работникам 12 млрд — и пусть столько же получают на акции. А дальше самое интересное. Что произойдет со стоимостью продукции? Она подешевеет в полтора-два раза. Нетрудно догадаться, каким мощным стимулом это станет для внутреннего рынка»,- полагает сенатор.

Вторым шагом от государства он видит установление норматива, при котором «зарплата на успешном предприятии не должна более чем вдвое превышать зарплату в бюджетной сфере региона присутствия». «Скажем, в Белгородской области зарплата бюджетников — 40-45 тыс., а в металлургии или на добывающем предприятии пусть будет 80-90 тыс.»,- отметил он.

Третий шаг, по словам Евгения Савченко, уже сделали в Швеции и еще в некоторых странах с социально ориентированной экономикой. «Принимаем закон, по которому устанавливаем соотношение зарплат управленцев и остального персонала. Скажем, 10% самых высокооплачиваемых менеджеров должны получать максимум в пять раз больше, чем 10% самых низкооплачиваемых работников. Вот вам три нормативных правила во имя справедливости в сфере материального стимулирования»,- резюмировал управленец.

В апреле прошлого года широко обсуждалась книга Евгения Савченко «Потрясение…». В ней автор отошел от традиционного формата мемуаров и предпочел поделиться своими взглядами на веру и судьбу России. Он, в частности, рассказал, как во время предпоследнего губернаторского срока познакомился с женщиной-«боговидицей», через которую смог общаться с «Господом Земли Моностоном», Богородицей, Сергием Радонежским и душой Владимира Высоцкого. Они передавали ему советы по управлению одним из самых экономически развитых российских регионов и ставили конкретные задачи во время кризиса на Украине в 2014 году. Взгляды господина Савченко тогда раскритиковала официальная церковь, а несколько сподвижников экс-губернатора лишились постов.

Владимир Зоркий