В Курской области ожидается поставка двух вакцин от кори в ноябре

Примерно через две недели в Курскую область поступят две вакцины от кори: двухкомпонентная (корь-паротит) и трехкомпонентная (корь-краснуха-паротит). Об этом сообщил курирующий здравоохранение вице-губернатор Андрей Белостоцкий в ходе оперативного совещания в облправительстве. По его словам, однокомпонентная вакцина в регионе уже есть.

Также господин Белостоцкий рассказал, что всего в Курскую область поступило 470 тыс. доз вакцины против гриппа: 369 400 доз для взрослых и 100 640 — для детей. Привито 321 770 человек, в том числе 100 600 детей.

В целом вице-губернатор оценил эпидобстановку в регионе как стабильную.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Передается воздушно-капельным путем. Характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Первые признаки заболевания появляются на 8–12 день и характеризуются лихорадкой, недомоганием, насморком, воспалением слизистой глаз. На 4–5 дни болезни за ушами и на лице появляются высыпания, которые распространяются на все тело.

С февраля по май 2023 года в Курской области было выявлено восемь случаев кори. В июне стало известно о 37 случаях заболевания в местном сообществе евангелистских христиан-баптистов. В середине июля был выявлен очаг с 70 инфицированными.

Подробнее о распространении заболевания в России читайте в материале «Ъ» «Покорение кори».

Алина Морозова

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