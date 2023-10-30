При атаке на Севастополь ракетами Storm Shadow ранило мужчину

При падении обломков ракет Storm Shadow, выпущенных по Севастополю, пострадал 57-летний мужчина. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Мужчина пострадал при падении обломков сбитых ракет в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор. Кроме того, там произошло небольшое возгорание травы.

Обломки также упали на улице Пасечной, в одном из дворов на улице Мищенко, в районе пляжей Учкуевка и Мокроусова, на дом на Качинском шоссе. В районе Хуторского проезда осколками пробило шифер на крыше дома, во дворе находятся осколки.

Также обломки упали на территории школы №27 на Северной стороне. Пострадавших в результате нет, поскольку сейчас каникулы. Тех детей, которые находились в школе на дополнительных занятиях, спустили в убежище на цокольном этаже сразу после сигнала о воздушной тревоге.

Серьезных повреждений зданий и коммуникаций в городе не зафиксировали. Горхоз вместе с УК начинает подомовой обход.

Всего по Крыму выпустили восемь крылатых ракет Storm Shadow.

Татьяна Ручкина

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