Обломки ракеты упали на территорию школы в Севастополе

В небе над Севастополем силы ПВО сбили две воздушные цели. Обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Чуть позже губернатор объявил отбой воздушной тревоги. Информации о разрушениях и пострадавших в городе пока нет.

Объявление о воздушной тревоге было опубликовано днем 30 октября. Вскоре в городе начала работать система ПВО.

Движение по Крымскому мосту до сих пор перекрыто. Его ограничили около полудня.

Вячеслав Рыжков

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