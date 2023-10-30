Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Днем 30 октября в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / razvozhaev Фото: t.me / razvozhaev

В последний раз воздушную тревогу объявляли в Севастополе вечером 22 октября. В самом городе при этом взрывов не было, силы ПВО не работали.

Ранним утром 30 октября несколько беспилотников уничтожили в Черном море. Из-за этого закрывали Крымский мост, на нем образовалась небольшая пробка.

Вячеслав Рыжков

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