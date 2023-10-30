Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воздушная тревога объявлена в Севастополе

Днем 30 октября в Севастополе объявили воздушную тревогу. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.

Фото: t.me / razvozhaev

Фото: t.me / razvozhaev

В последний раз воздушную тревогу объявляли в Севастополе вечером 22 октября. В самом городе при этом взрывов не было, силы ПВО не работали.

Ранним утром 30 октября несколько беспилотников уничтожили в Черном море. Из-за этого закрывали Крымский мост, на нем образовалась небольшая пробка.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...