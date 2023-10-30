Государственная корпорация ВЭБ.РФ подала иск к Euroclear почти на $300 млн

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подала иск к международному депозитарию Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Госкорпорация запросила компенсацию убытков в размере $297,16 млн, следует из материалов картотеки дел. Внимание на это обратил «Интерфакс».

Исковое заявление было зарегистрировано в суде 20 октября, принято к производству 27 октября. Первое заседание назначено на 7 декабря 2023 года. Третьими лицами выступают Национальный расчетный депозитарий и Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр.

За последние месяцы в арбитражные суды России поступили десятки исков о возмещении убытков к бельгийской финансовой компании. Иск «ВЭБ.РФ» один из самых крупных.

В марте 2022 года Euroclear приостановил обслуживание счета Национального расчетного депозитария. В результате чего часть бумаг российских инвесторов оказалась замороженной, а дивиденды и купоны перестали поступать. Согласно данным отчета бельгийской компании, за девять месяцев 2023 года на российских замороженных активах она заработала €3 млрд.

О том, как инвесторы оправляются от блокировок,— в материале «Лихие девятинулевые».

Александра Горошилова