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Коммерсантъ FM
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Прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за девять месяцев снизилась на 1,5%

По итогам девяти месяцев 2023 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сократилась до 638,575 млрд руб. Это на 1,5% ниже по сравнению с январем—сентябрем 2022 года.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Выручка компании упала на 11,6%, до 2,06 трлн руб., себестоимость продаж — на 8%, до 1,3 трлн руб. Валовая прибыль сократилась на 17,1%, до 753,47 млрд руб. Однако показатель прибыли до налогообложения вырос на 0,5%, до 716,47 млрд руб., сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на отчетность.

По итогам 2022 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ выросла на 24%, до 790 млрд руб. Выручка за прошлый отчетный период составила 2,874 трлн руб., что на 20,3% больше, также выросли валовая прибыль и себестоимость. За первые три месяца 2023 года чистая прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ составила 104,287 млрд руб. Совет директоров компании по итогам заседания 26 октября рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 447 руб. на обыкновенную акцию.

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