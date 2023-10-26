Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденды по 447 руб. на акцию

Совет директоров ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) по итогам заседания рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 447 руб. на обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 17 декабря 2023 года, сообщила пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Также по итогам заседания была определена дата годового собрания акционеров, где будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов,— 5 декабря. Собрание пройдет в заочном формате, участники определяются по состоянию на 10 ноября. В случае отсутствия кворума повторное собрание назначено на 6 декабря.

Ожидается, что выплата дивидендов номинальным держателям и профучастникам, зарегистрированным в реестре акционеров, пройдет до 28 декабря 2023 года, остальным — до 26 января 2024 года.

На фоне рекомендации совета директоров выплатить дивиденды за три квартала 2023 года в размере 447 руб. стоимость акций ЛУКОЙЛа на Мосбирже (MOEX: MOEX) снижалась более чем на 2%. По состоянию на 14:45 они торговались на уровне 7322 руб. (–1,55%).

По итогам 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 438 руб. на акцию без учета промежуточных. Промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев прошлого года составляли 256 руб. на одну обыкновенную акцию, или 177,37 млрд руб. общих выплат.

Согласно дивидендной политике ЛУКОЙЛа, дивиденды по акциям компании за вычетом акций, принадлежащих организациям группы, составляют не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.