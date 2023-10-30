Пользователи отмечают массовые сбои в работе Telegram на юге России

Сервисы мониторинга сбоев отмечают проблемы с доступом в мессенджер Telegram в Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. На портале «Сбой.рф» с начала 30 октября зарегистрировано больше 15 тыс. жалоб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным портала, большее число (37%) приходится на Краснодарский край. На втором месте по количеству жалоб на работу сервиса Ростовская область — 16%. На третьем месте Ставрополье — 10% от числа поступивших жалоб.

Меньше всего жалоб — 1% — поступило из Чечни, Адыгеи, Кабардино-Балкарской республик, Санкт-Петербурга, Самарской и Астраханской областей. В Москве зарегистрировано 7% жалоб на работу мессенджера.

В пресс-службе Telegram информацию о массовом сбое не комментировали. Последний раз пользователи отметили сбой в работе сервиса 21 августа, тогда мессенджер работал с перебоями около часа.

Александра Горошилова