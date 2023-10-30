На Кубани 36% пользователей столкнулись со сбоями в работе Telegram

На Кубани 36% пользователей столкнулись с проблемами в работе мессенджера Telegram. Сведения об этом фиксируют порталы Downradar, Downdetector и «СбойРФ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За последние 24 часа с проблемами в работе ресурса также столкнулись жители Ростовской области (16%), Ставропольского края (11%), Москвы (8%) и ряда других регионов.

«Проблемы могут возникнуть в результате какой-либо аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной»,— сообщает «СбойРФ».

По данным ресурса, 30 октября на работу ресурса пожаловались около 10 тыс. раз.

Последний крупный сбой в работе мессенджера был зафиксирован 21 августа текущего года. Ресурс работал с перебоями в течение часа. За это время поступило более 7 тыс. жалоб.

Анастасия Донскова

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