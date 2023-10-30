Рейсы в Махачкалу до восстановления работы аэропорта примут запасные аэродромы

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что критическая инфраструктура аэропорта Махачкалы не пострадала во время массовых беспорядков. Он пояснил, что в период восстановления работы аэропорта рейсы будут осуществляться через запасные аэродромы. По информации Росавиции, возобновить работу Махачкалинского аэропорта планируется в ночь на 31 октября.

«Аэропорт будет восстановлен в ближайшие дни. Навигационное оборудование, диспетчерские и иные службы, обеспечивающие безопасность полетов, не пострадали. Я думаю, что в течение двух-трех дней весь функционал аэропорта будет восстановлен и мы снова приступим к выполнению рейсов»,— сообщил господин Меликов в ходе общения с журналистами (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что принимать пассажиров во время приостановки работы Махачкалинского аэропорта будут другие воздушные гавани Северокавказского федерального округа. Для удобства пассажиров до аэропорта Владикавказа будут организованы автобусы, пояснил господин Меликов.

Несколько тысяч человек собрались возле аэропорта Махачкалы вечером в воскресенье, 29 октября, они выступили против приземления самолета из Тель-Авива. Часть участников акции ворвалась в аэропорт. При столкновениях с полицией пострадало больше 20 человек. Действия протестующих раскритиковали власти республики, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский еврейский конгресс и многие другие. Господин Меликов назвал произошедшее грубым нарушением закона и сообщил, что по итогам беспорядков возбуждено несколько уголовных дел.

О ситуации в Махачкале — в материале «Ъ» «Мы доверяем власти и надеемся на нее».

Александр Кислов