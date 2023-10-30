Губернатор Севастополя сообщил о возможной атаке БПЛА

Силы Черноморского флота, по предварительной информации, отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Так он объяснил в Telegram громкие звуки в городе. Другие подробности не приводятся.

В ночь на 29 октября средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщало Минобороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях не уточнялась. Позднее в тот же день в Ростове-на-Дону был сбит беспилотник. Никто не пострадал, были повреждены кровли шести домов и один автомобиль.

Леонид Уварчев