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Коммерсантъ FM
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Несколько человек ранены при беспорядках в аэропорту Махачкалы

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие, сообщил дагестанский Минздрав в Telegram. Им оказывают медицинскую помощь. Число пострадавших и характер травм не уточняется.

Несколько тысяч человек собрались возле аэропорта вечером в воскресенье, 29 октября, незадолго до прилета рейса из Тель-Авива. Свой протест против прибытия на территорию Дагестана «беженцев» из Израиля участники акции выражали возгласами во славу Аллаха и в поддержку народа Палестины. Часть демонстрантов ворвалась в аэропорт. Из-за этого его работа была приостановлена, предварительно, до 6 ноября. Росавиация утверждает, что людей вывели из аэропорта, однако в соцсетях распространяют видео протестующих на взлетно-посадочной полосе.

Действия протестующих раскритиковали глава Дагестана Сергей Меликов, федеральный и региональный омбудсмены, муфтий Дагестана, Духовное управление мусульман РФ, Российский Еврейский конгресс и многие другие. Господин Меликов назвал произошедшее грубым нарушением закона.

О ситуации в Махачкале — в материале «Ъ» «"Мы доверяем власти и надеемся на нее"».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Демонстрации в поддержку палестинцев по всему миру

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Митинг на Бруклинском мосту в Нью-Йорке

Митинг на Бруклинском мосту в Нью-Йорке

Фото: Andres Kudacki / AP

Акция в поддержку Палестины во французском Марселе

Акция в поддержку Палестины во французском Марселе

Фото: Daniel Cole / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Куала-Лумпуре

Демонстрация в поддержку Палестины в Куала-Лумпуре

Фото: Reuters / Hasnoor Hussain

Митинг в поддержку палестинцев в Багдаде

Митинг в поддержку палестинцев в Багдаде

Фото: Reuters / Alaa al-Marjani

Митинг в Лондоне

Митинг в Лондоне

Фото: Reuters / Susannah Ireland

Демонстрация в поддержку Палестины в Копенгагене

Демонстрация в поддержку Палестины в Копенгагене

Фото: Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Стамбуле

Демонстрация в поддержку Палестины в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстрация в поддержку палестинцев в Цюрихе

Демонстрация в поддержку палестинцев в Цюрихе

Фото: Michael Buholzer / Keystone / AP

Акция в поддержку палестинцев в Риме

Акция в поддержку палестинцев в Риме

Фото: Andrew Medichini / AP

Демонстрация в Бейруте

Демонстрация в Бейруте

Фото: Bilal Hussein / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Берлине

Демонстрация в поддержку Палестины в Берлине

Фото: Markus Schreiber / AP

Митинг в Нью-Дели

Митинг в Нью-Дели

Фото: Altaf Qadri / AP

Демонстрация в Джакарте

Демонстрация в Джакарте

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Акция в поддержку Палестины в Стокгольме

Акция в поддержку Палестины в Стокгольме

Фото: Reuters

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Митинг на Бруклинском мосту в Нью-Йорке

Фото: Andres Kudacki / AP

Акция в поддержку Палестины во французском Марселе

Фото: Daniel Cole / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Куала-Лумпуре

Фото: Reuters / Hasnoor Hussain

Митинг в поддержку палестинцев в Багдаде

Фото: Reuters / Alaa al-Marjani

Митинг в Лондоне

Фото: Reuters / Susannah Ireland

Демонстрация в поддержку Палестины в Копенгагене

Фото: Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстрация в поддержку палестинцев в Цюрихе

Фото: Michael Buholzer / Keystone / AP

Акция в поддержку палестинцев в Риме

Фото: Andrew Medichini / AP

Демонстрация в Бейруте

Фото: Bilal Hussein / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Берлине

Фото: Markus Schreiber / AP

Митинг в Нью-Дели

Фото: Altaf Qadri / AP

Демонстрация в Джакарте

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Акция в поддержку Палестины в Стокгольме

Фото: Reuters

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