В Siemens выступили против разрыва контракта с «Росатомом»

Глава наблюдательного совета Siemens Energy Джо Кэзер заявил в интервью газете Welt am Sonntag, что разрыв контракта с «Росатомом» очень дорого обойдется его компании. Siemens поставляет технику, обеспечивающую безопасность на двух новых энергоблоках венгерской АЭС «Пакш-2», построенной «Росатомом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthias Schrader / Pool / Reuters Фото: Matthias Schrader / Pool / Reuters

«Есть неправительственные организации, которые требуют, чтобы наше руководство не соблюдало действующие контракты (с "Росатомом".— "Ъ"), и тогда государство ЕС (Венгрия.— "Ъ") может предъявить иск на практически неограниченную сумму»,— сказал господин Кэзер (цитата по Bloomberg).

Siemens заключил контракты на поставку устройств для АЭС «Пакш-2» в 2019 году. Компания также поставляет технику «Росатому» для строительства турецкой АЭС «Аккую».

В США и Европе уже несколько месяцев обсуждают возможность введения санкций против российской атомной промышленности, но полномасштабных ограничений против «Росатома» введено еще не было. Тем временем США и Европа постепенно отказываются от закупок уранового сырья из России.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Уран на черный день».

Эрдни Кагалтынов