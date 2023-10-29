Апелляция разрешила спор между экс-министром и депутатом заксобрания

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал недействительным охотхозяйственное соглашение между ООО «Охотхозяйство «Беляевское» и министерством природных ресурсом Пермского края. Таким образом апелляция удовлетворила требования индивидуально предпринимателя Виктора Федоровского, который в 2015-2016 годах занимал должность министра строительства и ЖКХ региона. После господин Федоровский контролировал АО «Монитрон», которое было реорганизовано в ООО «Охотхозяйство «Беляевское». Общество приобрели ООО»Инвестиционно-управляющая компания «РИАЛ» депутата заксобрания Юрия Борисовца и ООО «Производственно-строительная компания «Стандарт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2021 году господин Федоровский направил заявление с требованием о признании недействительным соглашения между обществом и министерством. В заявлении он указал, что владеет сельскохозяйственными землями на территории охотничьего хозяйства площадью более 2,7 тыс. га. Их использование для целей охоты приводит к вытаптыванию и наносит пред почвам. При этом согласия для охоты на них господин Федоровский не давал.

Суд первой инстанции в удовлетворении требований предпринимателя отказал. Апелляция решила, что в границы охотничьих угодий были необоснованно включены земли, правовой режим использования которых позволяет на них охотиться. При этом оборот земель сельхозназначения основывается на принципе их сохранения. Также апелляция согласилась с истцом, что согласия на их использование он не давал. В итоге соглашение было признано недействительным.