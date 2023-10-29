Президент МККК: я потрясена невыносимым уровнем человеческих страданий в Газе

Президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич назвала ситуацию в секторе Газа катастрофическим провалом для мирового сообщества. Она объяснила, что у гражданского населения в условиях массированных бомбардировок нет безопасного места для передвижения, а адекватная гуманитарная помощь в условиях блокады невозможна.

«Я потрясена невыносимым уровнем человеческих страданий и призываю стороны конфликта немедленно прекратить эскалацию. <...> Это катастрофический провал, с которым мир не должен мириться»,— говорится в заявлении на сайте МККК.

Госпожа Сполярич призвала стороны конфликта соблюдать нормы гуманитарного права, обеспечить беспрепятственный поток гуманитарной помощи и персонала в Газу. Она отметила, что у сотрудников гуманитарных организаций должна быть возможность работать в безопасных условиях. Комитет отмечает, что в сектор Газа прибыли десятки их экспертов, включая хирургическую бригаду, были доставлены медикаменты. Однако этого недостаточно.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа резко ухудшилась после начала ответной военной операции Израиля и блокады анклава. Агентства ООН фиксируют в секторе Газа катастрофическую ситуацию из-за дефицита еды, воды, лекарств, топлива, а также из-за непрекращающихся израильских бомбардировок. Число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек, половина из них — дети. В Израиле за время войны погибли 1,4 тыс. человек, 5,4 тыс. пострадали.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Леонид Уварчев