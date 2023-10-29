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Коммерсантъ FM
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Чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри победил экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну

Британский боксер Тайсон Фьюри победил экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе француза Фрэнсиса Нганну в боксерском поединке. Бой за специальный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в Эр-Рияде завершился раздельным решением судей: 95:94, 96:93, 94:95 в пользу британца.

35-летний Фьюри — чемпион мира по версии WBC. На его счету теперь 34 победы, одна ничья и по-прежнему нет поражений. Для 37-летнего Нганну поединок стал дебютным в боксе. В MMA у него 17 побед, три поражения. Он ранее покинул UFC после неудачных переговоров о продлении контракта.

О подготовке к бою — в материале «Ъ» «Тайсона Фьюри проверят кулаком MMA».

Леонид Уварчев

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