ВОЗ сообщила, что врачи оперируют сотни раненых в Газе без анестезии

Врачам приходится оперировать сотни раненых в секторе Газа без анестезии, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) телеканалу Al Jazeera.

Организация также рассказала, что прибытия в Газу ожидает около 26 тонн медицинской помощи. ВОЗ призвала Израиль не обстреливать медучреждения в секторе Газа.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет и захвата ряда территорий палестинцами. Израиль в ответ устроил блокаду анклаву и начал военную операцию, которая на этой неделе переросла в сухопутную. Агентства ООН фиксируют в секторе Газа катастрофическую ситуацию из-за дефицита еды, воды, лекарств, топлива, а также из-за непрекращающихся израильских бомбардировок. В Израиле погибли 1,4 тыс. человек, 5,4 тыс. пострадали. В секторе Газа, по последним данным, 7,3 тыс. человек были убиты, около 19 тыс. ранены.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Леонид Уварчев