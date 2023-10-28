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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа запустит фьючерсы на индексы Бразилии, Индии и Турции

Московская биржа в течение полугода запустит фьючерсы на индексы Бразилии, Индии и Турции. Об этом сообщила журналистам руководитель срочного рынка биржи Мария Патрикеева в кулуарах 32-ой конференции «Смарт-Лаба».

Она отметила, что эти юрисдикции пользуются большим спросом из-за недоступности покупки бумаг эмитентов из этих стран. «Мы достаточно широко покрываем страны по ETF индексам, которые уже запущены, плюс сейчас смотрим активно на Бразилию, Турцию, Индию, опять же с точки зрения запуска фьючерсов на ETF этих стран»,— уточнила она (цитата по РБК).

Как сообщал «Ъ», разворот российской экономики на Восток сказывается и на инвестиционных предложениях профучастников фондового рынка. Наряду с предложением акций гонконгских компаний и ПИФов, ориентированных на ценные бумаги в юанях, управляющие и брокеры работают над прямым доступом на фондовые рынки дружественных стран дальнего зарубежья, в первую очередь Китая и Индии.

Подробности — в материале журнала «Деньги» «Тонкости перехода».

Лаура Кеффер

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