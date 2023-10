В Нью-Йорке на акциях за прекращение огня в секторе Газа арестованы 300 человек

В ходе протестов, организованных движением Jewish Voice for Peace («Еврейский голос за мир»), в Нью-Йорке было арестовано около 300 человек, сообщила газета The New York Times со ссылкой на данные организаторов. Демонстранты вышли к Центральному вокзалу в центре Манхэттена с требованием прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас».

По оценке полицейских, чьи слова приводит NYT, на улицы вышло более 1000 протестующих. Среди лозунгов на их плакатах — «Пусть Газа живет», «Немедленно прекратить огонь», «Не от нашего имени». По данным NYT, списки задержанных не будут обнародованы полицейскими ранее полуночи.

Вечером 27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о «расширении» активности сухопутных войск в секторе Газа. Позднее «Хамас» сообщил о вторжении израильских военных на территорию сектора Газа — в город Бейт-Ханун и к востоку от лагеря Эль-Бурейдж. ЦАХАЛ отрицал начало наземной операции в секторе Газа. Сегодня, 28 октября, армия Израиля заявила об уничтожении 150 целей в регионе, в том числе подземных тоннелей и военных помещений.

Подробнее о развитии конфликта — в материале «Ъ» «Москва встретилась с "Хамасом" лицом к лицу».