Член политбюро «Хамаса» призвал ударить «по безопасности поселений» на Западном берегу
Член политбюро движения «Хамас» Муса Дудин призвал палестинцев на Западному берегу реки Иордан выйти на демонстрации в поддержку сектора Газа. Он также заявил о необходимости «нанести удар по безопасности поселений».
«Движение ХАМАС призывает наших сторонников на Западном берегу выйти на демонстрации в поддержку Газы и ее сопротивления, присоединившись к борьбе с сионистским врагом. Пришло время Западному берегу нанести удар по безопасности поселений»,— приводится его заявление в Telegram-канале «Хамаса» (цитата по ТАСС).
Война между Израилем и «Хамасом» продолжается с 7 октября. Вчера, 27 октября, Генассамблея ООН приняла резолюцию группы арабских стран о прекращении огня в зоне конфликта. В тот же день Израиль расширил операцию в Газе. Армия при этом отрицает начало масштабной наземной операции.
О развитии событий — в материале «Ъ FM» «Израильская армия расчищает пространство для маневра».