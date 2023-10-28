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Коммерсантъ FM
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Египет сбил два беспилотника над Синаем

Средства противовоздушной обороны Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова. БПЛА летели из южной части Красного моря в северном направлении.

Одно устройство было сбито за пределами воздушного пространства Египта, недалеко от города Нувейба, второй упал в городе Таба, сообщил официальный представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез (его слова приводит портал Sada al-Balad). Проводится расследование. Военно-воздушные силы и силы ПВО активизировали работу по обеспечению безопасности египетского воздушного пространства.

Вооруженные силы Египта ранее сообщали, что около больницы в Табе, который находится на израильской границе, упал «неопознанный беспилотник». В Нувейбе, как сообщалось, снаряд упал примерно в 60 км от границы с Израилем. В первом случае пострадали шесть человек. МИД Израиля считает, что удар был нанесен йеменскими мятежниками из движения «Ансар Аллах». Израиль осудил атаку.

О рисках расширение конфликта между Израилем и «Хамасом» — в материале «Ъ» «Война пришла на базы».

Леонид Уварчев

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