Суд в Киеве продлил арест Коломойского

Шевченковский суд Киева продлил содержание под стражей украинского бизнесмена Игоря Коломойского до 2 декабря, удовлетворив ходатайство прокурора. Размер залога остался без изменений и составил 3,8 млрд грн (около $105 млн), сообщило украинское издание «Страна.ua».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Коломойский в 2014 году

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ Игорь Коломойский в 2014 году

Фото: Михаил Маркив, Коммерсантъ

Адвокаты предпринимателя, комментируя решение суда, заявили, что сроки досудебного расследования по дачному делу не должны превышать 12 месяцев. Они выразили уверенность, что дело господина Коломойского будут рассматривать гораздо дольше, а в это время их подзащитный будет находиться в СИЗО, передает издание.

Игорь Коломойский находится в СИЗО по делу о незаконном выводе $13,5 млн. 7 сентября национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило бизнесмену обвинение в завладении $249 млн Приватбанка. 15 сентября ему предъявили еще три обвинения, которые связаны с подделкой документов, завладением чужим имуществом и приобретением имущества преступным путем.

В прошлом бизнесмен был акционером Приватбанка, нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта» и нефтегазовой «Укрнафта». В 2014 и 2015 годах господин Коломойский был губернатором Днепропетровской области.

По решению Росфинмониторинга 2 октября Игоря Коломойского внесли в федеральный реестр террористов и экстремистов России. Причины этого решения не уточняются.