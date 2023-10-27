Красный Крест призвал маркировать значимые для жизни людей сайты

Представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) Мауро Виньяти призвал начать маркировать критически значимые сайты, сбой в работе которых может повлечь за собой риск для жизни и здоровья людей. Выступая на конференции The Kaspersky Security Analyst Summit (SAS), он обратил внимание на участившиеся кибератаки на организации здравоохранения во всем мире, в связи с этим, по его мнению, есть необходимость создания цифровой эмблемы для соответствующих интернет-ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Среди преимуществ создания такой цифровой эмблемы, по словам господина Виньяти, повышение защищенности значимых объектов, среди рисков — возможность некорректного использования цифровой эмблемы, а также привлечения внимания злоумышленников. На данный момент инициатива обсуждается с юристами и IT-экспертами, добавил Мауро Виньяти.

О том, что МККК ищет поддержки в создании цифрового эквивалента эмблемы Красного Креста и Полумесяца, издание Cnews сообщало в октябре 2022 года. Идея состоит в том, чтобы хакеры, вторгающиеся в сетевые ресурсы медицинских учреждений, сразу понимали, где они находятся и чьи сети пытаются атаковать.

Татьяна Исакова