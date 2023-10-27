Саратовская городская дума приняла поправку о запрете иностранных вывесок

Депутаты Саратовской городской думы приняли поправки в правила благоустройства, касающиеся запрета вывесок на иностранных языках и установления границ территорий, примыкающих к многоквартирным и частным домам.

Запрет об использовании иностранных слов и транслитераций в наружной рекламе (за исключением зарегистрированных торговых знаков и юрлиц) обсуждали в Саратове последние два месяца. Изначально изменения хотели ввести с 1 марта 2024 года, но предприниматели попросили перенести начало действия поправки на 1 сентября — их просьбу удовлетворили.

Не удовлетворенным осталось прошение не принимать такие решения в принципе — бизнес только что менял вывески в связи с принятием единого городского дизайн-кода. Как ранее писал «Ъ», на один демонтаж наружной рекламы уходит порядка 20 тыс. руб. (см. «Ъ» № 178 от 26.09). Новая вывеска может стоить порядка 100-150 тыс. руб.

Ранее гордума провела конкурс иностранных вывесок. Саратовцам предложили прислать наибольшее количество наружной рекламы с использованием слов из других языков и транслитераций. Позднее снимки опубликовали в фотобанке для демонстрации гражданам «какофонии вывесок».

Дарья Васенина

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