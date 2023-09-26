Гильдиям показали тренд

Саратовские власти и бизнес-омбудсмен региона Полина Московская встретились с главами двух из десяти гильдий Торговопромышленной палаты (ТПП) региона для обсуждения возможного запрета на использование иностранных слов и транслитераций в вывесках. Предприниматели отметили, что нововведения могут серьезно сказаться на их кармане — только в прошлом году в городе меняли вывески после принятия единого дизайн-кода. По их мнению, стоило бы не требовать, а предложить бизнесу какие-то льготы, чтобы заинтересовать в изменении вывесок. Представители власти, обосновывая запрет, приводили результаты соцопросов и ссылались на «федеральный тренд». В Госдуме рассказали, что подобного «тренда» сегодня не существует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слово на встрече получили представители бизнеса и городской власти

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ Слово на встрече получили представители бизнеса и городской власти

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

В прошедшую пятницу, 22 сентября, в ТПП Саратовской области прошло обсуждение запрета на размещение в Саратове вывесок на иностранных языках или с использованием транслитераций. Ранее городская дума объявила «конкурс иностранных вывесок» — гражданам предлагали присылать фото соответствующей наружной рекламы. 25 августа глава администрации Саратова Лада Мокроусова подписала постановление об общественных обсуждениях проекта изменений правил благоустройства города. Депутаты гордумы предложили «установление запрета размещения на вывесках символов и надписей на иностранных языках, за исключением случаев указания зарегистрированных фирменных наименований юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, товарных знаков и знаков обслуживания».

В обсуждении приняли участие: председатель Саратовской городской думы Сергей Овсянников, главный архитектор Саратова Анастасия Пузанова, бизнес-омбудсвумен региона Полина Московская, глава гильдии рестораторов ТПП Андрей Госсен, глава гильдии торговых центров Юлия Макаревич, несколько бизнесменов (в числе которых оказались и те, кого запрет вообще не коснется), Руководитель Волго-Уральского отделения Арбитражного центра при «Российском союзе промышленников и предпринимателей» Андрей Колосов, сотрудница ООО «Правовой центр при ТПП Саратовской области» Татьяна Шевченко, представитель саратовского отделения «Опоры России» Александр, а также зампред ТПП Анатолий Мамедов.

В начале встречи пресс-секретарь господина Овсянникова продемонстрировала присланные горожанами снимки вывесок на английском языке — преимущественно размещенных в центре города. Затем Анастасия Пузанова рассказала о предлагаемых изменениях, потом начали обсуждать.

Полина Московская отметила, что запрет на использование иностранных языков в наружной рекламе — федеральный тренд. «Установлен (запрет — „Ъ“) достаточно давно, федеральным законодательством. Мы этот момент упускаем, начинаем, мол, телега впереди лошади. Как будто мы придумали в Саратове что-то из ряда вон», — посетовала омбудсвумен. Госпожа Московская уточнила, что в ТПП провели «анализ». Поделиться результатами попросили Татьяну Шевченко.

Госпожа Шевченко рассказала о существующих в законодательстве предписаниях о наружной рекламе на русском языке, сослалась на 53-й Федеральный и закон «О защите прав потребителей» 1992 года, в котором указана необходимость размещения информации о режиме работы и реализуемых товарах на русском языке. Сотрудница правового центра ТПП и закончила доклад фразой: «Ограничений в федеральном законодательстве (на использование иностранных слов — „Ъ“) нет».

«С 92-го года мы прослеживаем логику законодателя. Приоритет был за русским языком, обязанность любого предпринимателя — доносить информацию на русском», — тут же сделала неочевидный вывод госпожа Московская. Уполномоченная отметила, что раньше за использование иностранных языков в наружной рекламе никаких мер не предусматривалось, «но нормы эти были достаточно давно закреплены».

Во время обсуждения выяснилось, что воздействовать на бизнес планируют поэтапно: сначала проводить «разъяснительную работу», потом вводить санкции. Сергей Овсянников отметил, что для уточнений глава города могла бы выпустить «подзаконный акт на основании решения гордумы».

Размышляя о том, какие вывески запрещать, а какие нет, спикер гордумы предложил привлечь к решению вопроса третейский суд, аппарат уполномоченной по правам бизнеса и «Опору России», «чтобы они встали на защиту бизнеса, если идет перегибание палки». «Человеческий фактор играет очень большую роль», — объяснил господин Овсянников. Присутствующий на встрече третейский судья Андрей Колосов уточнил, что третейские суды такими делами не занимаются.

«Те организации, в которых есть повышенная стоимость (замены вывески — „Ъ“). Бизнес прекрасно знает. Как и по моей прежней таможне (господин Овсянников является генерал-майором таможенной службы в отставке — „Ъ“): чем выше таможенную пошлину не поднимай, бизнес все равно не страдает — все ляжет на карман конечного потребителя», — попробовал успокоить собеседников спикер гордумы. Затем Полина Московская предложила послушать мнение собравшихся.

Руководитель Волго-Уральского отделения Арбитражного центра при «Российском союзе промышленников и предпринимателей» Андрей Колосов поинтересовался, «в чем польза запрета, кроме того, что предприниматель получит ущерб и конъектура похайпит». Сергей Овсянников уточнил, что собеседник подразумевает под пользой. Тот уточнил вопрос: «Что запрет повлечет хорошего, кроме траты денег и роста инфляции?»

Спикер гордумы сослался на некие голосования: 62% против иностранных вывесок в опросе саратовского парламента, 83% — опрос радио ГТРК. «Люди хотят читать вывески на русском языке. Точка», — не соглашался на компромиссы Сергей Овсянников.

«Замеры мы будем проводить на всех слоях населения», — пообещал депутат, когда ему указали на то, что опрашивали просто граждан, а не конкретно предпринимателей. «Большинство предпринимателей будет против», — резюмировал Андрей Колосов.

Выступил глава ГК «Русский дом» Владислав Косов. Он отметил: конкретно его запрет не коснется, но уточнил, что для бизнеса «будет проблематично заменить вывеску за 50-100 тыс. руб.». Также господин Косов предложил еще один вариант для предпринимателей — перерегистрация бизнеса для соблюдения будущих правил.

Юлия Макаревич отметила, что перерегистрация займет 18 месяцев и две недели, а изменения вступят в силу в октябре этого года, ответственность наступит в сентябре 24-го. «Даже если будет мораторий на проверки, у нас есть такой инструмент, когда любое лицо может обратиться с жалобой определенного характера. Этим инструментом пользуются. Настоятельная просьба: для бизнеса, который пойдет по регистрации, предусмотреть мораторий». Полина Московская подтвердила необходимость прописать такой мораторий. Представитель «Опоры России» Александр Белов также попросил предусмотреть возможность субсидирования или софинансирования замены вывесок.

Директор гостиницы «Словакия», учредитель отеля «Жемчужина» Эдвард Арзуманян рассказал, что распорядился снять вывеску с расположенного в «Словакии» ресторана Le Noir, как только получил приглашение на встречу. Он уточнил, что один только демонтаж обошелся в 25 тыс. руб. «Из 9 человек, с кем поговорил, двое согласились, а остальные сказали: зачем менять?» — поделился господин Арзуманян итогами собственного небольшого исследования мнений. Спикер указал на необходимость «мягкого перехода». Тут господин Овсянников оживился и заявил, что власти намерены переходить исключительно мягко, чтобы дать возможность бизнесу «израсходовать фирменные тарелки и салфетки».

Председатель гильдии рестораторов Андрей Госсен поделился своим взглядом на нынешнее положение бизнеса: «выживание и развитие». «Когда происходят процессы: макроэкономичекие, микро, политические, санкции, ЦБ ставку задрал — все влияет на бизнес. Бизнес на стадии выживания. Маржинальность у многих нулевая-минусовая, а тут дополнительная нагрузка. Зачем вы кошмарите бизнес? Предложение ваше идеологическое. Давайте решать идеологическим путем: стимулировать, придумывать плюшки-пряники, льготы, давайте подведем бизнес к тому, чтобы сам захотел, но не законодательно», — высказался господин Госсен.

«Сейчас сходу ответим», — начал Сергей Овсянников. «А у нас человек разве может жить без идеологии и политики? В 90-е был запрос на американское — на Буша и т. д., сейчас люди воюют на СВО, запрос на русское. Бизнес должен слышать. Запрос у русского человека на русское. Посмотрите о том, что говорит президент, люди и губернатор», — подсказал, на что обратить внимание депутат.

Владелица кофеен Ирина Ким рассказала, что уже разрабатывает с новое название на русском. «Материально это очень дорого. Бумаги на 40 тыс. руб., чтобы напечатали с новыми буковками. Если все ринутся менять вывески, цены задерут», — отметила госпожа Ким, уточнив, что после начала СВО тоже задумалась, «почему вокруг все на английском».

Юлия Макаревич напомнила, что только что в городе меняли вывески после принятия в 2019 году единого дизайн-кода. «Теперь придется снова, и нет гарантии, что в следующем году не появится новой инициативы, на старославянском будем писать. Некрасиво. Каждый год будем менять?» — задала почти риторический вопрос госпожа Макаревич.

Присутствующий на встрече управляющий проектами рекламного агентства «Аккорд» Антон Чугаев рассказал, что «количество вывесок на латинице стремится к нулю». «За последние годы их почти не было. Латинские буквы используются в узких сегментах: туризм, индустрия красоты. Несколько лет назад, не в Саратове, возник тренд — писать русские слова латинскими буквами», — объяснил господин Чугаев, отметив, что большая часть наружной рекламы с иностранными словами расположена в туристическом центре города, а на окраинах «таких конструкций почти нет».

«К нам обращаются предприниматели, они напуганы, боятся санкций. Появились те, кто пользуется ситуацией. Мне рассказывали, что к некоторым приходили из „администрации“, вымогали деньги», — поделился спикер.

Встреча закончилась предложением исключить из запрета транслитерации и продумать нововведение более детально. «Я сам кандидат юридических наук, но как это писать не знаю», — признался спикер саратовской гордумы. Собравшиеся сошлись на том, что нужно продолжать работу над деталями.

На вопрос корреспондента «Ъ» о том, проводились ли более обширные встречи с бизнесом, Полина Московская ответила, что в этом необходимости нет, поскольку главы гильдий выступают от имени коллег по цеху. Отметим, на встрече были главы двух из десяти гильдий.

«Заявления о федеральном тренде смены вывесок далеки от реальности», — рассказал «Ъ» член экспертного совета Государственной думы Дмитрий Тортев. Собеседник указал на опыт Владивостока и Хабаровска, где «множатся вывески с дублирующими названиями на китайском»; сибирских регионов, Екатеринбурга, «который буквально утыкан вывесками на иностранных языках». «В столичных регионах, Москве и Санкт-Петербурге, и вовсе забыли об этой идее», — уточнил господин Тортев.

Насчет закона «О защите прав потребителей» 92-го года собеседник высказался так: «эта норма особо в стране строго не соблюдалась с момента принятия закона».

«Не думаю, что в ближайшее время мы что-то услышим о продолжении работы над этим законопроектом в Госдуме. Мне известно, что представители бизнеса намекнули на предоставление субсидий для замены табличек. На этом, по моей информации, обсуждения закончились. С момента внесения законопроекта (о запрете иностранных слов в наружной рекламе — „Ъ“) прошло больше года. Акценты в экономике изменились, а у профильных ведомств есть дела поважнее. Тем более при наличии действующих законов, которые регулируют использование языка в названиях», — резюмировал Дмитрий Тортев.

Дарья Васенина